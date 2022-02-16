Законопроект о размещении ларьков приняли в Иркутской области

Он призван навести порядок в сфере нестационарных торговых объектов.

Как сообщил автор законодательной инициативы Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Андрей Лабыгин, законопроект предлагает решить следующие задачи:

обеспечить долгосрочность размещения торговых объектов,

ввести электронную интерактивную схему размещения НТО,

сформировать общие требования к местам размещения и внешнему виду НТО,

установить порядок предоставления предпринимателям компенсационных мест при необходимости освобождения земельного участка по принципу «меняется место – бизнес сохраняется»,

обеспечить развитие и поддержку НТО, реализующих печатную продукцию, установить порядок заключения и расторжения договоров.

«Развитие сферы малоформатной торговли имеет большое значение для экономики региона, так как обеспечивает занятость граждан, шаговую доступность для населения продуктов и товаров первой необходимости, способствует расширению каналов сбыта продукции отечественных товаропроизводителей», – заметил Андрей Лабыгин.

Подробно в своем выступлении Уполномоченный остановился также на вопросах развития НТО в отдаленных районах и сельских поселениях, в том числе мобильной торговли.

В настоящее время аналогичные законы приняты только в трех субъектах – Санкт-Петербурге, Челябинской области и Удмуртской Республике. К законопроекту поступил ряд замечаний от правительства области, правового управления ЗС, Ассоциации муниципальных образований Иркутской области, которые было предложено проработать в рамках второго чтения.

Спикер Законодательного Собрания Александр Ведерников подчеркнул: «Важно, что работа над новым законом ведется с учетом предложений предпринимателей, озвученных в многочисленных обращениях в Законодательное Собрание и в ходе совещаний на эту тему».

Депутаты предложили на площадке профильного комитета создать рабочую группу для дальнейшей корректировки документа.