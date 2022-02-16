Роман Колесов занял должность первого заместителя губернатора Иркутской области

16 февраля 2022 года Роман Колесов утвержден в должности первого заместителя губернатора Иркутской области, рассказали SIA.RU в администрации области.

Роман Колесов родился в 1984 году. В 2007-м с отличием окончил военно-юридический факультет Военного университета. В 2011 году получил степень кандидата юридических наук.

С июня 2007 года по июль 2009-го являлся юрисконсультом Главного правового управления Министерства обороны Российской Федерации. Затем, до ноября 2009-го, – заместителем начальника отдела военного законодательства тыла вооруженных сил РФ.

В дальнейшем, до января 2015 года, занимал должность начальника юридического управления Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. После чего, до августа 2016-го, был заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С сентября 2016 года Роман Колесов являлся заместителем председателя правительства Ярославской области.

Координировал деятельность департаментов образования, имущества и земельных отношений, охраны окружающей среды и природопользования, лесного хозяйства, охраны объектов культурного наследия, а также управления административно-технического надзора и управления по делам архивов области. Занимался вопросами организации контрольно-надзорной деятельности в регионе.