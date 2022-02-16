Альфа-Банк подарил квартиру в Москве

Иван Ургант подвёл итоги розыгрыша квартиры в Москве по акции от Альфа-Банка и позвонил победителю в прямом эфире.

Им стал клиент банка Олег из Москвы, который в момент звонка разогревал еду и поначалу не поверил, но потом открыл ютуб, и понял, что всё по-настоящему.

Счастливчика ждёт новая квартира рядом с метро «ВДНХ» в уже готовом доме, где рядом есть вся необходимая инфраструктура: школы, детсады, поликлиника. В пяти минутах находится самый большой парк в Москве — Лосиный остров.

В акции от Альфа-Банка мог участвовать любой, у кого есть карта банка и кто совершает любые покупки по ней. Каждая покупка становилась шансом на выигрыш, а число покупок было неограниченным. Тем, у кого не было карты, предлагалось оформить бесплатную Альфа-Карту Visa на сайте банка.

Частью кампании банка стал рекламный ролик с Иваном Ургантом, где тот тоже пробовал выиграть квартиру за счет большого числа покупок в строительном магазине.

Во время трансляции Иван Ургант подвел итоги акции: «Всего за время её проведения совершено более 100 миллионов операций по картам Альфа-Банка, чаще всего оплачивались поездки в такси, а в строительных магазинах по аналогии с рекламой закупились 7 тысяч человек».

Кроме того, Иван Ургант разыграл в прямом эфире среди клиентов банка подарки-сюрпризы — тринадцатые айфоны.

Эфир проходил в мобильном приложении Альфа-Банка, на ютубе, его могли смотреть все желающие.