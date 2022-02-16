Альфа-Банк повысил ставки по вкладам до 10% годовых

С 15 февраля клиенты Альфа-Банка могут разместить средства в рублях с доходом до 10% годовых без дополнительных условий.

Минимальная сумма – всего от 10 тысяч рублей, нет ограничений по максимальной сумме, а открыть вклад можно прямо в мобильном приложении. Чтобы получить повышенную ставку, при оформлении нужно выбрать вклад с капитализацией сроком на три года.

Кроме того, банк повысил ставки по Альфа-Вкладу с опциями пополнения и снятия в рублях. При размещении депозита сроком от 3 месяцев до 1 года клиенты получат доход до 8,43% годовых.

Проценты начисляются каждый день на остаток по счету.