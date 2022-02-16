Вадим Ярош назначен генеральным директором УК «Открытие»

Управляющую компанию «Открытие» (бренд «Открытие Инвестиции», входит в группу банка «Открытие») возглавил Вадим Ярош. В новой должности он будет курировать одно из важнейших направлений инвестиционного бизнеса группы — управление активами.

Вадим Ярош окончил Московский государственный технический университет «МАМИ» по специальности «энергомашиностроение», а также Государственную академию специалистов инвестиционной сферы — по программе «финансы и кредит». Обладает квалификационными аттестатами специалиста финансового рынка серии 1.0 и 5.0.

Ярош имеет 20-летний опыт работы в финансовой сфере, в том числе более 15 лет на различных руководящих позициях в таких компаниях, как «Альфа-банк», «Сбербанк Управление активами», «КапиталЪ Управление активами», «Атон» и «Уралсиб».

В рамках профессиональной деятельности отвечал за развитие бизнеса управления активами частных и институциональных клиентов, разработку инвестиционных продуктов, привлечение средств физических и юридических лиц. Константин Церазов, старший вице-президент, директор департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие»:

«Вадиму Ярошу предстоит большая работа по реализации амбициозных планов в отношении стратегически важного для группы направления бизнеса — управления активами. Основным вектором его деятельности станет укрепление рыночных позиций компании, актуализация продуктов под текущие вызовы и запросы клиентов, рост операционной эффективности и совершенствование бизнес-процессов. Уверен, что колоссальный опыт Вадима Яроша поможет в решении важных для компании задач. С большой радостью приветствую Вадима в команде „Открытие Инвестиции“!

Вместе с этим, хотелось бы поблагодарить Константина Федулинского, который в течение нескольких лет возглавлял компанию. Мы желаем Константину успехов и выражаем признательность за яркие результаты, которых УК „Открытие“ добилась под его руководством».

«Открытие Инвестиции» — бренд, объединяющий продукты «Открытие Брокер» и УК «Открытие» на единой онлайн-витрине. Главная задача бренда — предлагать клиентам максимально широкий спектр инвестиционных решений. Синергия компетенций, ресурсов, инфраструктуры и разработок компаний в рамках единого пространства позволяет обеспечить широкий спектр финансовых предложений для всех категорий инвесторов.

ООО УК «ОТКРЫТИЕ» создана в 2000 году и предлагает широкий спектр инвестиционных услуг. Ключевые направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов. Индивидуальный рейтинг надежности Рейтингового агентства «Эксперт РА» — «А++» (наивысший уровень надежности и качества услуг).

ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не гарантирует достижения ожидаемой доходности.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокера и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.