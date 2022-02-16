Делегация Газпромбанка встретилась с Губернатором Сахалинской области

Южно-Сахалинск, 15 февраля 2022 г. – Делегация Газпромбанка во главе с Первым Вице-Президентом Романом Пановым посетила Сахалинскую область и провела рабочую встречу с Губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. В ходе встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве, подразумевающее совместную реализацию инвестиционных проектов и участие Банка в финансировании проектов в области транспортной и социальной инфраструктуры. По результатам рабочего совещания утверждён план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве на период до 2025 года.

В частности, стороны договорились о совместном строительстве поликлиник. Два новых объекта здравоохранения появятся в Южно-Сахалинске, еще по одному учреждению – в Холмске и Углегорске, на их возведение планируется направить 8 млрд руб. Соответствующее соглашение планируется подписать в этом году. Также в планах – совместная работа по строительству общеобразовательной школы и кампуса в Южно-Сахалинске.

На сегодняшний день Газпромбанк является крупнейшим банком в регионе с точки зрения портфолио инвестиционных проектов и планирует продолжить наращивать его объём. В частности, Банк участвует в реализации «Сахалинского эксперимента» по внебиржевой торговле углеродными квотами, в том числе с использованием платформы Электронной торговой площадки (ЭТП ГПБ).

14-16 февраля при поддержке Газпромбанка в Южно-Сахалинске проходит Межрегиональная конференция «Государственные и корпоративные закупки. Цифровая экономика», в рамках которой рассматриваются вопросы управления государственными и корпоративными контрактами.

«Динамичное развитие Сахалинской области и ее блестящие успехи в многочисленных проектах делают этот регион одним из приоритетных для Газпромбанка. Мы благодарим руководство области за поддержку и выбор Банка в качестве эксперта по ряду ключевых направлений бизнеса, способствующих развитию социальной и транспортной инфраструктуры, и рассчитываем расширять сотрудничество для реализации новых прорывных проектов на благо общества», – прокомментировал по результатам встречи с Губернатором Первый Вице-Президент Газпромбанка Роман Панов.

«Газпромбанк сегодня является стратегическим партнером Сахалинской области. Мы продолжаем наше активное сотрудничество в реализации ряда важнейших проектов. Это и газификация, и строительство социально значимых объектов здравоохранения и образования. Также Газпромбанк стал одним из спонсоров профессионального спортивного клуба «Сахалин» и подтвердил готовность финансировать мероприятия к 75-летию Сахалинской области. Уверен, совместными усилиями мы сможем реализовать еще множество проектов и тем самым сделать жизнь на Сахалине и Курилах комфортнее», — прокомментировал Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

В состав делегации Газпромбанка также вошли Первый Вице-Президент – начальник Департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства Павел Бруссер, Исполнительный Вице-Президент по работе с государственными органами и подведомственными организациями Андрей Савченко, Исполнительный Вице-Президент – начальник Департамента банковского сопровождения контрактов Олег Мельников, Исполнительный Вице-Президент-начальник Департамента сопровождения национальных проектов и региональных программ и ряд других руководителей.