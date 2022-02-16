Газпромбанк, АО «БТС-МОСТ» и Пермский край договорились о сотрудничестве по проекту строительства «Северного обхода Перми

Пермь, 15 февраля 2022 г. – В рамках стратегии создания инфраструктурного #МЕГАИГРОКа Газпромбанк заключил соглашение о сотрудничестве по проекту строительства автомобильной дороги «Северный обход Перми» с Правительством Пермского края и АО «БТС-МОСТ».

Подписи под документами поставили Первый Вице-Президент Алексей Чичканов, Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и Председатель Совета директоров АО «БТС-МОСТ» Руслан Байсаров.

Газпромбанк и АО «БТС-МОСТ» рассмотрят возможность участия в проекте создания автомобильной дорогу протяженностью более 50 км на принципах концессии. В качестве концедента в таком случае выступит Пермский край.

«Мы рады совместно с партнером участвовать в разработке одного из ключевых транспортных и социально-стратегических проектов на Урале. Дорожная сеть высокого качества является важнейшей точкой роста для Пермского края, ведь регион находится в центре транзитных и торговых путей, связывающих Азию с Европой», – сказал Первый Вице-Президент Банка Алексей Чичканов.

«Регион развивает дорожную сеть. Проектно-сметная документация по строительству Северного автомобильного обхода Перми готова. Проект включает в себя строительство дороги протяженностью более 50 км, 9 развязок и мост через реку Каму, который пройдет выше Камгэс по течению. Реализация проекта позволит нам соединить Западный, Южный и Восточный дорожные обходы Перми в кольцевой маршрут, снизив нагрузку на них и действующие мосты через реку Каму. Благодаря новому обходу мы создадим удобный проезд между Краснокамском и Добрянкой в районе д. Бобки, сократив время в пути примерно на полчаса. В перспективе Северный обход станет частью «Северного широтного коридора», являющегося частью федерального маршрута Северо-Запад – Сибирь», – подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Проект четырехполосного Северного автомобильного обхода Перми предусматривает возведение двухуровневых развязок, эстакад, а также внеклассового моста через реку Каму длиной более 2 км. Наша компания обладает уникальным опытом, а также всеми необходимыми техническими средствами для возведения таких объектов. Уверены, что реализация такого масштабного проекта в партнерстве с одним из крупнейших банков России позволит построить дорогу с высоким качеством и в установленные сроки», – отметил член Совета директоров, заместитель генерального директора по перспективному развитию АО «БТС-МОСТ» Виталий Шишмарев.

Напомним, общий портфель проектов Банка по финансированию автодорожного строительства превышает 700 млрд рублей.

Пермский край для Газпромбанка – один из приоритетных регионов с точки зрения развития бизнеса. В 2021 году Банк профинансировал краевые предприятия и организации на 23,14 млрд рублей.