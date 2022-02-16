Газпромбанк продемонстрировал рост розничного бизнеса в 2021 году

Газпромбанк объявил о значительном росте розничного бизнеса по итогам 2021 года.

Розничный кредитный портфель банка увеличился за год на 15% и достиг 762 млрд рублей. Портфель потребительских кредитов вырос на 32% до 343 млрд рублей, а ипотечный портфель (с учетом секьюритизированных ипотечных кредитов) подошел к отметке в 403 млрд рублей.

Значительных успехов Газпромбанк добился и на рынке автокредитования, на который вышел в 2020 году. Банк предложил клиентам оформлять кредиты на покупку автомобиля на сумму до 2 млн рублей включительно всего по одному документу — паспорту гражданина РФ. Кроме того, клиентам стала доступна новая программа кредитования на любые потребительские цели под залог имеющегося автомобиля. По итогам 2021 года Газпромбанк нарастил портфель автокредитов практически на 500%, до 3,88 млрд рублей.

Портфель средств физических лиц увеличился на 14% до 872,4 млрд рублей. Наиболее быстрыми темпами прирастали накопительные счета, портфель которых вырос в два раза – с 146,1 млрд до 285,1 млрд рублей. Осенью 2021 года Газпромбанк запустил новый накопительный счет «Трать и копи», процентная ставка по которому зависит от суммы покупок по карте в рамках программы лояльности «Процент+». Другой накопительный счет банка - «Управляй процентом», признан лучшим накопительным счетом 2021 года по версии Банки.ру.

Высокую динамику показал карточный бизнес. В 2021 году Газпромбанк запустил кредитную «Удобную карту» с пониженной приветственной ставкой на покупки и беспроцентным периодом продолжительностью до 180 дней - это единственная на российском рынке карта, которая самостоятельно определяет срок льготного периода. За прошедший год объем портфеля кредитных карт увеличился более чем в 1,5 раза - с 7,8 млрд до 13,2 млрд рублей. Портфель дебетовых карт также продолжил свой рост: портфель активных клиентов составил 2,9 млн (+13%). Объем покупок по картам за год превысил 0,5 трлн рублей (+25,7%). Кроме того, банк расширил географию доставки банковских продуктов - с 125 до 131 города.

Число абонентов, подключенных к мобильному оператору «ГПБ Мобайл» (создан в 2020 году ООО «НМК»*) превысило 100 тыс. человек, а продажи SIM-карт были запущены в 300 офисах банка в 22 регионах страны. На сегодняшний день 90% абонентов подключились к программе лояльности «ГПБ Мобайл» и получают скидки на мобильную связь до 70% за транзакции по банковским картам.

Число активных розничных клиентов составило 3,46 млн человек. При этом клиентская база премиальных клиентов удвоилась – с 60,6 тыс. до 124,4 тыс. человек. Объем пассивов премиальных клиентов вырос с 181,6 млрд до 262,8 млрд рублей (+45%). Преимущества программы премиального обслуживания Газпромбанка оценили не только клиенты, но и экспертное сообщество. Привилегии программы обслуживания «Газпромбанк Премиум» признаны лучшими в исследовании Frank RG в 2021 году.

«Газпромбанк в 2021 году продолжал активно укреплять свои позиции в розничном сегменте как одном из ключевых направлений развития банка. Это подтверждается ростом клиентской базы, запуском целого ряда новых продуктов и направлений бизнеса и, разумеется, сильными финансовыми результатами. Основными драйверами роста стали кредиты наличными, автокредиты, кредитные карты, в пассивах – наши отличные накопительные счета. На сегодняшний день розничные продукты Газпромбанка, в том числе для премиальных клиентов, предлагают одни из самых привлекательных условий на рынке, и мы рассчитываем, что 2022 год будет для банка не менее успешным, а интерес к нашим продуктам со стороны клиентов продолжит динамично расти», - прокомментировал Первый Вице-Президент, член Правления Газпромбанка Алексей Попович.

*ООО «НМК» (ООО «Новые Мобильные Коммуникации», Газпромбанк Мобайл или ГПБ Мобайл, ОГРН 1207700160590, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63, эт. 1, пом. VI, ком. 89, лицензия №183555 от 16.07.2020)