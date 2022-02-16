Примсоцбанк вошёл в ТОП-50 крупных банков по объему вкладов

Примсоцбанк вошёл в ТОП-50 самых крупных банков по объему вкладов на 1 января 2022 года. По версии финансового портала Бробанк, банк занимает в основном рейтинге 44 строчку и 24 строчку в ТОП-30 банков по приросту объема вкладов за 2021 год.



Отметим, оценка опирается на данные о срочных депозитах физлиц. Они получены из отчетности кредитных организаций, публикуемой на сайте ЦБ РФ.



Как отмечают эксперты издания, невзирая на изначально длительный отток денег из банков в первые шесть месяцев, 2021 год кредитным организациям удалось закрыть с положительной динамикой срочных депозитов. Правда, их рост минимальный, больше близится к нулю. Если говорить точнее – 0,03%. В денежном эквиваленте увеличение составило 6,74 млрд рублей.



В то же время даже такой итог можно считать положительным, ведь в 2020 году зафиксировано сокращение портфеля, причем значительное – на 1,56 трлн. рублей, что соответствует негативной динамике в 6,96%. Это единственный факт изъятия средств физлицами из банков за последние четыре года.