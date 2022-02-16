Клиенты Райффайзен Банка теперь могут самостоятельно управлять доставкой карт

Клиенты Райффайзен Банка могут сами выбрать дату и время доставки карты домой или в офис при оформлении заявки на сайте. Также клиенты могут перенести или отменить доставку, не дожидаясь звонка сотрудника и подтверждения изменений.

«Большинство клиентов предпочитают заказать карту онлайн с доставкой домой или в офис. Спрос начал быстро расти в 2020 году, и тренд продолжает усиливаться. Чтобы сделать доставку проще и удобнее, мы добавили сервис выбора даты и времени доставки сразу при оформлении заявки. Теперь клиенты могут переносить и отменять доставку, не дожидаясь звонка представителя банка. Для клиента процесс стал прозрачным, а нам это позволило сделать сервис эффективнее — себестоимость доставки снизилась на 11%», — отметил Павел Шатских, руководитель отдела привлечения клиентов Райффайзен Банка через альтернативные каналы.

Райффайзен Банк доставляет дебетовые и кредитные карты более чем в 370 городов России. В 2021 году банк доставил клиентам в два раза больше карт, достигнув рекордного показателя в 2000 доставок день. Штат собственной доставки вырос за год в 2,5 раза.

Заказать карту можно, оставив заявку на сайте банка — достаточно выбрать нужный продукт и заполнить короткую анкету.