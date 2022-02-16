Половина россиян сэкономили на путешествиях на фоне пандемии

Коронавирус заставил россиян пересмотреть отношения к путешествиям, но помог снизить расходы на них, показал опрос Райффайзен Банка. Многие стали путешествовать на личном автомобиле, однако от отелей отказаться не смогли и пользуются их услугами, несмотря на ограничения.

Ограничения, связанные с распространением коронавируса, привели к снижению расходов в путешествиях — об этом заявили 51% участников опроса. Из-за пандемии они выбирают загородный отдых и не посещают курорты, что и позволило сэкономить. Еще 28% не заметили изменений в тратах, а у 21% расходы выросли. Они отмечают, что все в поездках стало дороже, а кроме того приходится сдавать тесты на коронавирус нового типа.

Большинство россиян тратят на отпуск накопления или покрывают эти расходы из текущей зарплаты. Деньги с кредитных карт используют только 8%, а потребительские кредиты — всего 4%.

Источник: опрос Райффайзен Банка

«Путешествия за счет сбережений или текущих доходов — это грамотный подход к планированию, который позволяет чувствовать себя уверенно и комфортно. Мы видим, что большинство россиян ответственно подходят к построению бюджета и формированию сбережений. В 2021 году спрос на накопительные банковские продукты заметно вырос. Так, в Райффайзен Банке объем средств клиентов на вкладах и накопительных счетах вырос на 16%, при этом почти 80% таких счетов клиенты открывают онлайн. Большая часть клиентов предпочитает накопительные счета, так как они дают возможность получать рыночную доходность и при этом свободно распоряжаться деньгами — снятие и пополнение не ограничены. Вклады используют для накоплений на фиксированный срок, это те деньги, которые клиенты не планируют использовать для текущих расходов», — отметил Кирилл Матвеев, руководитель управления клиентского счастья Райффайзен Банка.

Для многих пандемия стала причиной выбирать альтернативные вида транспорта для поездок: 25% теперь предпочитают путешествовать на личном автомобиле. Только 45% респондентов путешествуют, как и раньше, несмотря на QR-коды и требования об отрицательных ПЦР-тестах . Еще 29% заявили, что отказались от поездок из-за новых правил.

Однако с отелями ситуация обстоит иначе — большинство соблюдает правила, чтобы пользоваться их услугами в путешествиях. При этом 35% россиян просто соблюдают санитарные правила, еще 21% заявили, что их это раздражает, но ради безопасности они готовые выполнять требования. 21% отказались от поездок в отели и на курорты, чтобы не выполнять новые требования, а 23% выбирают частные объекты размещения.