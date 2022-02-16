Новый ресурсный центр открылся в иркутском Академгородке

Получить необходимые справки, обратиться к участковому или проконсультироваться со специалистом МКУ «Город» жители иркутского Академгородка смогут в новом ресурсном центре на улице Лермонтова, 323, рассказали SIA.RU в мэрии.

В церемонии открытия приняли участие женсовет, ТОС «Академгородок» и Совет ветеранов. Градоначальник обсудил с активистами вопросы развития Академгородка. В ближайшие годы на улице Мелентьева, а также в микрорайоне «Союз» будут построены новые школы. В 2023 – 2026 годах планируется масштабная реконструкция Лермонтовской развязки.

В 2020 году помещение передано администрации города Иркутским научным центром СО РАН. В нем провели ремонт и перепланировку. Ранее здесь находилось отделение банка, более 10 лет оно пустовало.