Территорию рядом с плотиной ГЭС в Иркутске ждёт масштабное благоустройство от En+ Group

Там появятся зоны отдыха, детские площадки и места для активного времяпрепровождения. Работы по благоустройству пройдут в 2022-2023-м годах. Общая стоимость проекта составляет более 60 млн рублей.
Архитектурную концепцию «Сквера гидростроителей» представила компания En+ Group, презентация проекта состоялась сегодня во время рабочей поездки на ГЭС руководителя энергетического бизнеса En+ Group Михаила Хардикова и мэра Иркутска Руслана Болотова. В проекте максимально учли пожелания иркутян. Их мнения компания собирала совместно с агентством развития территорий «Градостроительная школа».
В сквере планируют установить световые качели, кинетические скульптуры и арт-объекты, связанные с историей Иркутской ГЭС. Также планируется создать открытую экспозицию – «Музей истории энергетики» с интерактивными стендами, посвященными ключевым этапам развития гидрогенерации в Сибири. В архитектурную концепцию вписали уже существующие скульптуры и площадку для установки стелл, посвященных Героям труда Иркутской области.
Работы по благоустройству сквера, площадь которого составляет 1,85 гектара, пройдут в два этапа – в 2022-м и 2023-м годах.
Создание «Сквера гидростроителей» – часть комплексной программы En+ Group по развитию социальной инфраструктуры в регионах. Она сформирована по предложениям рабочих советов предприятий Группы. Программа инициирована основателем компании Олегом Дерипаской, который всегда уделял внимание развитию городов Сибири.
Программа предусматривает строительство общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, детских садов и спортивных объектов. При участии компании также будут благоустроены общественные пространства, приобретено медицинское оборудование. В 2022 году утверждено финансирование проектов в Иркутске, Братске, Усть-Илимске, Усолье-Сибирском, Железногорске-Илимском, Тулуне, Черемхово, Дивногорске и Миассе. На эти цели будет направлено более 230 млн рублей.
– Благодаря активному участию рабочих советов компании, региональных и местных органов власти в формировании программы развития регионов мы можем быть уверены, что средства, вложенные в строительство социальных объектов, послужат развитию территорий и повышению качества городской среды, – отметил Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group.