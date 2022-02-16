Территорию рядом с плотиной ГЭС в Иркутске ждёт масштабное благоустройство от En+ Group

Там появятся зоны отдыха, детские площадки и места для активного времяпрепровождения. Работы по благоустройству пройдут в 2022-2023-м годах. Общая стоимость проекта составляет более 60 млн рублей.

Территорию рядом с плотиной ГЭС в Иркутске ждёт масштабное благоустройство

Фото: Дмитрий Дмитриев

Архитектурную концепцию «Сквера гидростроителей» представила компания En+ Group, презентация проекта состоялась сегодня во время рабочей поездки на ГЭС руководителя энергетического бизнеса En+ Group Михаила Хардикова и мэра Иркутска Руслана Болотова. В проекте максимально учли пожелания иркутян. Их мнения компания собирала совместно с агентством развития территорий «Градостроительная школа».

В сквере планируют установить световые качели, кинетические скульптуры и арт-объекты, связанные с историей Иркутской ГЭС. Также планируется создать открытую экспозицию – «Музей истории энергетики» с интерактивными стендами, посвященными ключевым этапам развития гидрогенерации в Сибири. В архитектурную концепцию вписали уже существующие скульптуры и площадку для установки стелл, посвященных Героям труда Иркутской области.

Территорию рядом с плотиной ГЭС в Иркутске ждёт масштабное благоустройство

Фото: Дмитрий Дмитриев

Работы по благоустройству сквера, площадь которого составляет 1,85 гектара, пройдут в два этапа – в 2022-м и 2023-м годах.

Создание «Сквера гидростроителей» – часть комплексной программы En+ Group по развитию социальной инфраструктуры в регионах. Она сформирована по предложениям рабочих советов предприятий Группы. Программа инициирована основателем компании Олегом Дерипаской, который всегда уделял внимание развитию городов Сибири.

Территорию рядом с плотиной ГЭС в Иркутске ждёт масштабное благоустройство

Фото: Дмитрий Дмитриев

Программа предусматривает строительство общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, детских садов и спортивных объектов. При участии компании также будут благоустроены общественные пространства, приобретено медицинское оборудование. В 2022 году утверждено финансирование проектов в Иркутске, Братске, Усть-Илимске, Усолье-Сибирском, Железногорске-Илимском, Тулуне, Черемхово, Дивногорске и Миассе. На эти цели будет направлено более 230 млн рублей.

– Благодаря активному участию рабочих советов компании, региональных и местных органов власти в формировании программы развития регионов мы можем быть уверены, что средства, вложенные в строительство социальных объектов, послужат развитию территорий и повышению качества городской среды, – отметил Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group.