ФРП Иркутской области предоставит 38 млн рублей на модернизацию завода каркасных изделий

Иркутская производственно-строительная компания «Каркас» получит свыше 38 миллионов рублей под 1% годовых для модернизации оборудования и увеличения производственной мощности цехов. Средства льготного займа от Фонда развития промышленности Иркутской области пойдут на закупку и монтаж компьютеризированной линии из 8 станков для выпуска сэндвич-панелей и прочих металлоконструкций.

Руслан Ситников

«Мы в Наблюдательном совете ФРП каждую заявку рассматриваем самым тщательным образом, — подчёркивает первый заместитель Председателя Правительства региона Руслан Ситников, — запрашиваем всю информацию об экономической деятельности заявителя и её результатах. ООО «Каркас» год от года демонстрирует уверенный рост по выручке. Благодаря этому займу предприятие не только увеличит объём выпускаемой продукции, но и создаст 12 новых рабочих мест. А общий объём налогов, которые предприятие уплатит за время пользования займом, составит, согласно прогнозу, 155 миллионов рублей. Таким образом, программы ФРП по поддержке производственных предприятий региона приносят пользу не только самим компаниям, но и положительно влияют на рост налоговых отчислений в региональный бюджет».

ООО «Каркас» ведёт свою деятельность с 2016 года. За это время в число клиентов предприятия вошли Министерство по чрезвычайным ситуация РФ, Министерство внутренних дел РФ, Министерство здравоохранения РФ, «Норильскгазпром», «Транснефть», «Ростелеком», «Высочайший» и другие крупнейшие государственные структуры и предприятия федерального масштаба. Год от года объём заказов рос, поэтому в 2021 году руководство компании решило приступить к увеличению производственных мощностей, в этом им поможет Фонд развития промышленности Иркутской области.

Общая инвестиционная стоимость проекта превышает 76 миллионов рублей, почти половина их них – заемные средства ФРП. Ставка по данному льготному займу — 1% годовых, срок погашения — 5 лет. Финансирование будет выделено в рамках программы «Проекты развития», которая предусматривает участие как регионального, так и федерального Фонда развития промышленности.

Яна Шевченко

«30% от суммы займа выделяет Фонд развития промышленности Иркутской области, 70% — федеральный ФРП, — объясняет директор регионального фонда Яна Шевченко. — Это особенность программы «Проекты развития», которая таким образом позволяет помочь большему количеству предприятий. Чтобы войти в эту программу, проект должен соответствовать ключевому требованию: выпускаемая продукция относится к категории высокотехнологичной. В случае с ООО «Каркас» всё именно так и есть: выпускаемая им продукция является высокотехнологичной и включена в приказ Минпромторга РФ № 3092 от 16 сентября 2020 года».

Основной рынок сбыта для продукции, которую будут выпускать в обновлённых цехах ООО «Каркас», — строительство каркасных сооружений. Технология, которую применяет иркутский производитель, позволяет строить помещения контейнерного типа и мобильные здания со степенью огнестойкости III, рабочим режимом использования от -60 до + 60 градусов Цельсия и сейсмостойкостью до 9 баллов. На текущий момент порядка 85% объектов строительства, где применяется продукция, выпускаемая ООО «Каркас», находятся в районах Крайнего Севера.

Фонд развития промышленности Иркутской области предоставляет льготные займы в рамках программ финансирования проектов промышленных предприятий со ставками от 1% до 3% годовых сроком до 5-7 лет и суммами от 5 млн до 2 млрд рублей, а также компенсации некоторых видов затрат по двум региональным программам. За время работы ФРП в Иркутской области профинансировано в общей сложности 42 проекта, из которых по 32 проектам предоставлены льготные займы на общую сумму 8,5 миллиарда рублей, по 10 проектам компенсированы процентные расходы по инвестиционным кредитам на сумму 5,7 млн рублей. Общая стоимость этих проектов составляет 21 миллиард рублей, они предусматривают создание 1540 новых рабочих мест.