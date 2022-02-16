63% россиян хотят видеть реальные отзывы сотрудников, чтобы поверить в любовь работодателя

Сервис Работа.ру изучил (исследование у SIA.RU), какие связанные с любовью требования указывают работодатели и в каких сферах они встречаются чаще всего. Также сервис провел исследование и выяснил, важно ли сотрудникам чувствовать любовь работодателя и верят ли они обещаниям в вакансиях.

Чаще всего работодатель ждет от сотрудника любви к своему делу. Наиболее распространено такое требование в вакансиях, связанных с ручным трудом: в столярном деле, флористике, сфере красоты и профессиях, относящихся к хобби. Также любовь к своему делу работодатели хотели бы видеть у менеджеров по продажам и продавцов-консультантов.

Следующее по популярности требование – любовь к детям. Чаще всего с таким условием ищут специалистов для работы в сфере образования. Немного реже среди требований можно встретить любовь к людям. Часто оно предъявляется к работникам, которые трудятся в медицинской отрасли и сфере торговли.

Любителей красоты и эстетики чаще всего ищут для работы в SMM и дизайне, а поклонников спорта – в фитнес-индустрии. Замыкает рейтинг любовь к данным и цифрам. Такие требования работодатели предъявляют к специалистам в сфере IT и аналитики.

Не только компаниям ценно видеть любовь к работе со стороны сотрудников. 45% респондентам важно чувствовать заботу работодателя. Для 55% респондентов не имеет значения, проявляет ли компания к сотрудникам теплые чувства.

Жители России отметили, что часто встречают вакансии, в которых обещается «любимая работа» или «работа, которую вы обязательно полюбите», – так ответили 78% опрошенных. 22% респондентов редко сталкивались с такими предложениями от компаний.

Чаще всего россияне встречают вакансии с обещаниями работы в дружелюбном и нетоксичном коллективе – этот вариант выбрали 42%. Каждый четвертый опрошенный (25%) сталкивался с обещанием работодателя проявлять максимальную заботу о сотрудниках. «Работа в компании, которая производит лучший продукт на рынке» и «возможности для профессионального и личностного роста» – с такими вариантами встречались по 19% респондентов.

14% россиян компании обещали зарплату выше рыночного уровня, 11% – возможность заниматься любимым делом, 9% – адекватное руководство. По 8% опрошенных отметили, что работодатель гарантировал понятные обязанности и гибкий график с индивидуальными условиями. 7% респондентов встречали обещание работы в динамично развивающейся компании, 4% – обещание возможности работать с профессионалами, 3% – обещание насыщенной корпоративной жизни.

Чтобы поверить в обещания работодателя, 63% опрошенных хотели бы узнать отзывы реальных сотрудников, а 24% – конкретные цифры о компании. Для 7% решающим фактором стали бы реальные фото офиса или материально-технической базы, а для 6% – примеры проектов.

«Доверие между работодателем и сотрудником – важный аспект для взаимовыгодных и длительных отношений. Однако у соискателей не всегда есть гарантии, что на собеседовании о работодателе получится узнать всю интересующую и правдивую информацию. Чтобы расширить возможности пользователей, на сервисе Работа.ру есть возможность оставлять реальные отзывы о взаимодействии с компаниями. Сделать это можно на сайте и в мобильном приложении Работа.ру. Благодаря объективным оценкам кандидатов компании смогут укрепить свой бренд работодателя и конкурировать за лучших сотрудников», – говорит Евгений Бобков, директор по продуктам сервиса Работа.ру.