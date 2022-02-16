Объявлен тендер на ремонт моста через Подосиновку

Объект на трассе Иркутск – Улан-Удэ – Чита отремонтируют до осени 2024 года, сообщает RosTender.info.

Работы пройдут на 205-ом километре. Упрдор «Южный Байкал» проводит тендер на ремонтные работы, заявки на участие принимают до 3 марта. Подрядчик улучшит техническое состояние сооружения, показатель грузоподъемности и долговечности, обеспечит безопасность сооружения.

На работы выделят 231 млн рублей. Согласно проекту контракта, ремонт завершится в ноябре 2024 года. Финансирование для капитального ремонта автодороги производится за счет средств федерального дорожного фонда.