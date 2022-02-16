Объем промышленного производства в Иркутской области вырос на 2,8% по итогам 2021

Индекс промышленного производства в регионе по итогам 2021 года составил 102,8%, сообщили SIA.RU в администрации области.

В то же время регион продолжает быть в числе лидеров по объему произведенной продукции: в 2021 году Приангарье по этому показателю заняло 14 место среди субъектов Российской Федерации и третье в СФО. В 2020 году это были 17 и третье места соответственно. В целом с 2019 года промышленное производство в регионе увеличилось на 5,6%, что превышает среднее значение по стране на 2,5 процентных пункта.

По данным министерства экономического развития и промышленности Иркутской области, в 2021 году предприятиями обрабатывающей промышленности региона отгружено продукции на общую сумму почти 687,6 млрд рублей, что больше, чем в 2020-м на 31,4%.

Рост в сфере добычи полезных ископаемых составил 2,6%. За январь-декабрь 2021 года индекс промышленного производства в сферах обработки древесины и производства изделий из дерева увеличился по сравнению с предыдущим аналогичным периодом на 7,2%. Это связано с ростом выпуска топливных гранул (пеллет) на 19%, щепы топливной – на 15%, пиломатериалов хвойных пород – на 9%, фанеры – на 1%.

Машиностроительный комплекс Иркутской области формируют шесть основных видов экономической деятельности: производство компьютеров, электронных и оптических изделий, электрического и другого оборудования, машин, летательных аппаратов, автотранспортных средств. По итогам 2021 года здесь можно выделить производство в регионе теплообменников и машин для сжижения воздуха или прочих газов, которое за 12 месяцев увеличилось на 83%.

Фармацевтическая отрасль Иркутской области представлена предприятиями, которые выпускают готовые лекарственные средства и субстанции, биологически активные добавки, антисептики. По итогам января-декабря 2021 года индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, увеличился на 4,2% по отношению к соответствующему периоду 2020-го. Выпуск препаратов для лечения костно-мышечной системы возрос в шесть раз.