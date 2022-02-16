Иркутская область в тройке лидеров в СФО по внешней торговле

В 2021 году внешнеторговый оборот Сибирского федерального округа (СФО) составил 51,6 млрд долларов США. Это на 30,2% выше, чем в 2020-м.

Тройку лидеров по внешней торговле в СФО возглавляет Кемеровская область-Кузбасс (16,149 млрд долларов США), на втором месте – Иркутская область (10,522 млрд долларов США), на третьем – Красноярский край (9,944 млрд долларов США).

– В 2021 году объемы внешней торговли Сибири стремительно восстанавливались, они не только достигли допандемийных значений, но и превысили их, – отметил начальник Сибирского таможенного управления Александр Ястребов. – Положительная динамика отмечена как в экспортных, так и в импортных поставках, рост по сравнению с 2020 годом составил 32,4% и 22,9% соответственно.