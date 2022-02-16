Cмертность в Приангарье в 2021 году увеличилась на 17,9%

Смертность в Иркутской области возросла на 17,3% до 41,7 тыс. человек, сообщает Иркутскстат.

Рождаемость, напротив, упала. За 2021 год в регионе родилось 26,1 тыс. младенцев, это на 3,9% меньше, чем в прошлом году.

Естественная убыль населения Иркутской области в 2021 году составила 15,6 тыс. человек, что почти в два раза выше, чем в прошлом году.

Общероссийские данные также фиксируют повышение смертности. Так, за 12 месяцев 2021 года умерли 2, 445 млн россиян, из них более 500 тысяч от COVID-19, это на 14,3% больше, чем в 2002 году, когда умерли 2,138 млн россиян.