Иркутской области удалось вернуться к допандемийному уровню занятости – власти

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что региону удалось вернуться к допандемийному уровню занятости населения.

«Нашему региону удалось вернуться к допандемийному уровню занятости. Такую задачу ставил президент страны Владимир Владимирович Путин. В последнем квартале прошлого года мы ее выполнили. Организовали трудоустройство и обучение людей, помогли с организацией предпринимательской деятельности. Опять-таки соцконтракты стали серьезным подспорьем. Медленно, но верно рынок труда области восстанавливается. Сейчас в нашем регионе более миллиона человек числятся занятыми», – рассказал глава области.

При этом уровень безработицы, по его информации, снизился до «минимальных значений».