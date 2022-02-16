Байкальские нерпы стали одной из причин задержки открытия переправы на Ольхон в 2022 году

Главный инженер подрядной организации, которая занимается обустройством дороги, Андрей Лоскутников назвал причины, по которым задерживается открытие ледовой переправы на Ольхон в 2022 году. Одной из них стали байкальские нерпы, которые создают отверстия в льдинах.

«Еще одним препятствием для обустройства ледовой переправы является нерпа. Для того, чтобы дышать, нерпа делает отверстие во льду – так называемые «нерпячьи лунки». Их тоже смотрим, обходим, потому что внизу под ними получается конусом пустота», – рассказал Лоскутов.

Также на сроки открытия самой протяженной в Иркутской области ледовой переправы в текущем году повлияла теплая зима, из-за которой лед на Байкале образовался очень тонкий.

Напомним, обустройство ледовой дороги на Ольхон началось 7 февраля. Открытие объекта запланировано на конец текущей недели. Переправа будет протяженностью в 11 км, грузоподъемность – 6 тонн.