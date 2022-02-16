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Вместо «Спутника Лайт» жителям Приангарья предложили прививаться 1-ым компонентом «Спутника V»

Первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V» в Иркутской области будут использовать для ревакцинации. Такое решение принято на основании экспрертизы Минздрава РФ, сообщает региональное правительство.

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«На сегодняшний день именно ревакцинация пользуется большим спросом среди населения. В соответствии с изменениями инструкции по использованию вакцины «Спутник V», будем проводить повторную иммунизацию первым компонентом препарата «Гам-КОВИД-Вак». На сегодняшний день в регионе порядка трехсот тысяч доз данного препарата. Он есть во всех пунктах вакцинации», – подчеркнула осуществляющая полномочия министра здравоохранения Анна Данилова.

Данное решение обосновано тем, что состав компонента первой вакцины «Спутник V» соответствует составу препарата «Спутник Лайт».

Напомним, ранее власти Приангарья сообщали об отсутствии в регионе «Спутника Лайт». Перебои этого препарата наблюдаются сейчас по всей стране.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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