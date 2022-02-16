Международный конкурс ледовой скульптуры стартовал на Байкале

Рядом с Ольхоном на Байкале в Иркутской области стартовал международный конкурс ледовой скульптуры, восемь команд из России и Монголии уже начали создавать работы, сообщает глава Приангарья Игорь Кобзев.

Тема творческого состязания – «Из глубины веков». Для участия в мероприятии в регион приехали мастера Сергиева Посада, Ижевска, Сочи, республики Коми и других территорий.

«Уверен, все без исключения команды вложат не только свои силы, но и душу в эти работы. Посмотреть на них можно будет уже 19 февраля. В этот день начнётся Olkhon Ice Fest. Здесь разместят фотозоны, детскую площадку, сцену и своего рода Стоунхендж изо льда. Думаю, стоит на это посмотреть», – подчеркнул губернатор.

В этот же день будут выбраны три победителя конкурса. Их результаты пойдут в зачет мирового первенства по ледовому искусству.