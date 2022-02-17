Силуанов: Майнинг не надо запрещать, его нужно ввести в легальное поле

Министр финансов России Антон Силуанов высказался о судьбе майнинга и криптовалют в России. По его мнению, деятельность, связанную с ними, не надо запрещать, его нужно ввести в легальное поле, пишет РИА Новости.

«Мы считаем, что его (майнинг – прим. РИА Новости) не надо запрещать, его нужно ввести в легальное поле, присвоить соответствующий код экономической деятельности, брать с этого налог и вывести майнеров в легальное поле. Я не понимаю, зачем все это ограничивать и запрещать», – высказался Силуанов о перспективах майнинга в России.

Кроме того, министр финансов предложил лимитировать инвестиции в криптовалюту, ограничив их объем для непрофессиональных инвесторов.