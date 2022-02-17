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Коронавирусные ограничения можно снимать в регионах с 80% жителей с антителами

Главврач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, в каких регионах можно снимать ограничения по COVID-19.

«Если какими-то масштабными исследованиями подтверждено наличие антител у более 80% населения региона или города, то там реально можно снимать ограничения», – передает РИА Новости цитату Позднякова.

Ранее власти Санкт-Петербурга сообщили, что город достиг 100% коллективного иммунитета от COVID-19, исходя из общего количества переболевших и вакцинированных.

 

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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