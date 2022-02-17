Уровень занятости в Иркутской области восстановился до 58%

Численность занятого населения на конец 2021 года составляет более 1 миллиона человек, рассказали SIA.RU в правительстве региона.

«Рынок труда региона восстанавливается. Численность занятого населения на конец 2021 года составляет более 1 миллиона человек. Уровень регистрируемой безработицы снизился до минимальных значений – 0,9%», – сказал министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.

Численность местных жителей, работающих на вахте в Иркутской области достигла 51% от общей численности вахтовиков.

Для повышения доли жителей Приангарья трудоустроенных на вахты региональный минтруд совместно с работодателями провел информационную кампанию. Состоялись выезды на предприятия региона, в сельские поселения, организовано 35 ярмарок вакансий, среди которых 6 межтерриториальных онлайн-ярмарок. Мероприятиями охвачено более 16,5 тыс. безработных граждан.

«Продолжаем решать задачи по трудоустройству выпускников. Более 60% молодых специалистов из 372 прошедших стажировку в прошлом году трудоустроены на постоянные рабочие места», – сказал Кирилл Клоков.