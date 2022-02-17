«Слата» подсчитала стоимость минимальной корзины продуктов за четвертый квартал 2021 года

Торговая сеть «Слата» представила ежеквартальную информацию о динамике цен на минимальный набор продуктов - «Индекс Слата»*. В среднем, минимальный набор «Слаты» за четвертый квартал по цене оказался ниже набора Иркутскстата на 10,7%, – сообщает пресс-служба торговой сети «Слаты».

Так, в Иркутске минимальный набор продуктов за четвертый квартал, по данным Иркутскстата, составил 5 404,50 рубля, в Ангарске – 5 195,10, в Братске – 5 688,60 рубля. Стоимость минимальной продуктовой корзины в ТС «Слата» за тот же период: 4 840,30 рубля в Иркутске (89,56% от Иркутскстата), 4 737,3 рубля в Ангарске (91,19%), в Братске – 4 966,2 рубля (87,3%).

Часть продуктов была заметно дешевле в супермаркетах, чем в целом по Иркутской области: например, некоторые овощи и фрукты (морковь, картофель, яблоки), творог, сыр, свежемороженая рыба, сливочное масло.

«Третий и четвертый кварталы 2021 года отметились системными переоценками и повышением цен в связи с ростом сырьевой себестоимости и сохраняющимися проблемами в обеспечении стабильных цепочек поставок. Ключевая особенность – увеличение цен практически по всем категориям продовольственных товаров одновременно. С каждым поставщиком, заявившем о намерении увеличить цены, со стороны сети проводятся переговоры на предмет возможности сохранения прежних цен отгрузки или снижения заявленной величины повышения», – подчеркнул исполнительный директор ТС «Слата» Ярослав Шиллер.

Кроме того, в качестве стандартной меры реагирования на повышение цен сеть использует увеличение объемов отгрузки, чтобы сформировать запасы по «старым» ценам. Дополнительно в качестве компенсирующих повышение цен действий используется запуск промо акций и других выгодных для покупателя предложений.

Ранее Росстат отмечал, что лидерами по росту цен в 2021 году стали капуста, картофель, который прибавили в цене 55,5% и морковь, подорожавшая на 30,8%.

– На текущий момент в сети «Слата» товары «борщевого набора» – картошка, морковь, свекла и капуста или товары социальной корзины, к примеру, крупы, продаваемые под собственной торговой маркой сети, реализуются с торговой наценкой 0-5%. Отметим, что бывают и минусовые значения. Данные товары являются трафикообразующими для магазина, и мы понимаем, что в независимости от того, как ведет себя рынок и растет цена, мы обязаны на наиболее значимые и ежедневные товары держать цены. Тоже самое можно и сказать о крупах. К примеру, гречневая крупа в четвертом квартале показывала системный рост закупочной цены. Закуп гречки «первой цены» в ноябре для сети был в районе 72,2 рублей за кг, тогда как цена на полке для покупателя 69,99 рублей», – пояснила руководитель по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова.

В четвертом квартале сеть «Слата» фиксировала цены на 30% всего ассортимента (2500 наименований товара), этого удалось достигнуть на счет долгосрочно спланированных поставок от поставщиков по фиксированным ценам.

«Формат «супермаркет у дома» обязательно предполагает большой выбор товаров категории «фреш» и «ультра-фреш» – это фрукты-овощи, зелень, молочные продукты, свежая выпечка, готовая продукция. В 2021 году покупатели больше всего приобретали: из фруктов – бананы, яблоки и мандарины; из овощей – картофель, капусту, лук. В валовом объеме наблюдается рост продаж овощей и снижение в фруктах», – уточнила Яна Абалымова.

Основная причина повышения цены на фрукты и овощи связана с трудностями международной логистики, удорожанием транспортировки внутри страны, ростом курса валют. Из всей группы “фрукты и овощи” бананы удерживают лидерство по объемам продаж. За год сеть продает около 3 тыс. тонн.

Анализ произведен отделом ценообразования торговой сети «Слата» за три месяца четвертого квартала с выведением среднего значения в целом по сети. Товары и их вес, участвующие в анализе, строго соответствуют определяемого в соответствии с Приложением 3 к приказу Росстата от 30.12.2014 №733. На разность стоимости одной корзины продуктов в городах Иркутск, Ангарск, Братск влияют: цены закупа одного и того же товара у разных поставщиков, стоимость логистического плеча доставки в каждый город, а также анализ конкурентной среды магазинов.

«Индекс «Слата»* - ежеквартальная информация о динамике цен на условный (минимальный) набор продуктов, рассчитываемый Росстатом, в который входит 33 наименования продуктов питания https://irkutskstat.gks.ru/folder/47122 и средние потребительские цены на товары и услуги по городам Иркутской области https://www.fedstat.ru/indicator/31481 При этом для простоты восприятия за 100% принят показатель Иркстата, а «Индекс «Слата» отображается как доля от 100%.