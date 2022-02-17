Проект Южного обхода в Иркутске сделают меньше чем за 3 млн рублей

Стартовая цена работ на торгах – 6,9 млн рублей.

В них принимали участие три компании: «А1ТЕХ» и «Сметаплюс» снизили цены до 6,6 млн и 6,2 млн рублей, аукцион же выиграла иркутская компания «Мост», снизив цену до 2,9 млн рублей.

Напомним, что строительство Южного обхода позволит частично решить проблему пробок. По проекту основной поток направляется из Шелеховского и Иркутского районов в сторону Синюшиной горы. В результате на перегруженной трассе образуются пробки. Обход станет решением этой проблемы.