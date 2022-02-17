Закон о рынке труда разработают в России

В новой концепции закона «О занятости населения» Минтруд предлагает бороться с нелегальным трудоустройством, сообщает РБК.

Концепцию нового законопроекта министерство представило на заседании рабочей группы при комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердили представитель Минтруда и один из участников заседания. Концепция не предлагает готовую структуру будущего законопроекта, а лишь обозначает круг проблемных вопросов, пояснили в ведомстве. Согласно документу к таковым Минтруд относит следующие:

Неконвенциональная (теневая) занятость

Предлагается дать ей определение, обозначить последствия, а также законодательно закрепить полномочия органов власти различного уровня в сфере обеления рынка труда и необходимые механизмы.

Безработица и пособия для безработных

Минтруд предлагает сделать индивидуальный план поиска работы основным элементом взаимодействия служб занятости с гражданами. Такой план будет составляться при постановке на учет в качестве безработного, а его мероприятия станут обязательными. Если гражданин не будет выполнять предписания, то может потерять пособие. Согласно действующему порядку регистрации безработных, план самостоятельного поиска места работы не является обязательной частью процедуры и назначение пособия от него не зависит. Кроме того, Минтруд предлагает рассмотреть вопрос о возможности оказания службами занятости платных услуг сверх установленных законодательством;

Правовой статус самозанятых, которые работают на цифровые платформы и по ГПХ

Для них закрепят нормы по времени работы и отдыха, оплате услуг, а также урегулируют вопросы доступа к социальным гарантиям – речь о пенсионных правах и различных пособиях (по безработице, временной нетрудоспособности и т.д.). Для мониторинга соблюдения этих норм может быть создана отдельная саморегулируемая организация (СРО).

Использование заемного труда

Предлагается определить правовой статус сотрудников, которых работодатель временно направляет к другим физлицам или юрлицам по договору о предоставлении труда. Этот вид деятельности является переходным между классическими трудовыми отношениями и новыми формами занятости, указал Минтруд. В связи с этим предполагается установить конкретные условия договора о предоставлении персонала, пересмотреть требования к организациям, оказывающим подобные услуги, и определить виды работ, для которых может использоваться заемный труд.

Кроме того, концепция предполагает разработку отдельного регулирования для компаний, оказывающих услуги в сфере занятости, налаживание сотрудничества в области рынка труда в рамках Союзного государства и евразийского пространства, создание системы мониторинга и прогнозирования трудовых ресурсов. Минтруд также предлагает дать доступ муниципальным образованиям к софинансированию мероприятий в сфере занятости и организации общественных работ, а кроме того, заложить правовые основы для взаимодействия органов занятости и образовательных организаций (например, для привлечения центров занятости к организации стажировок и практик).