После переезда в Иркутскую область в зарплате выиграли 57% соискателей

Служба исследований hh.ru выяснила (исследование есть у SIA.RU), выиграли ли в зарплате те, кто переехал жить и работать в Иркутскую область, и сколько времени у них ушло на поиск нового места трудоустройства.

Среди тех, кто переехал в Иркутскую область, 33% искали работу на новом месте жительства больше месяца, у 20% на это ушло несколько дней, 13% трудоустроились меньше, чем за две недели. Еще 15% переехавших пока не искали работу, а 10% изначально решились на релокацию, потому что им предложили работу. Последние чаще всего встречаются среди высшего менеджмента (41%), строителей (29%) и производственных специалистов (26%).

Интересно, что у 57% работников после переезда в Иркутскую область увеличилась заработная плата, у 18% – наоборот, сократилась, у 35% осталась без изменений. О росте чаще всего сообщают маркетологи (72%), высший менеджмент (70%), IT-специалисты (64%) и сотрудники продаж (59%), а о падении – административный персонал (20%). При этом начинающие специалисты и студенты чаще других говорят о том, что их доходы после переезда не изменились (33%).

В целом на переезд ради работы готовы 67% иркутян, не готовы только 16%, остальные затруднились ответить. Интересно, что мужчины с большей вероятностью согласятся на релокацию (66% против 55% среди женщин). Среди регионов России больше всех к переезду ради работы готовы коренные жители Свердловской области (75%). Среди коренных москвичей на такой шаг согласны 53%, среди петербуржцев – 51%. Кстати, именно в Санкт-Петербурге больше всего тех, кто не согласен на переезд ради работы – 37%.

В профессиональном разрезе больше других склонны к релокации строители (79%), высший менеджмент (76%) и юристы (73%). Против переезда чаще всего выступают маркетологи (40%).