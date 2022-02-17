Пожар произошел в цоколе строящегося дома в квартале «Стрижи» поселка Маркова

Пожарные успешно вытащили оттуда 16 газовых баллонов, рассказали SIA.RU в ГУ МЧС Приангарья.

Сообщение о сильном задымлении в двухуровневом цоколе поступило 17 февраля в 00:24. На момент прибытия первого подразделения внутри помещений была высокая температура, наблюдалось плотное задымление. По словам охраны, внутри находились газовые баллоны. Существовала угроза их взрыва.

В 06:39 пожар локализовали, огонь ликвидировали в 07:20. Из помещений пожарные эвакуировали 16 газовых баллонов. В результате пожара уничтожена деревянная опалубка дома. Погибших, травмированных нет.