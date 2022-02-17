Максимальную ставку по микрозайму планируют снизить вдвое

Законопроект об ограничении процентов по займам на уровне 0,8% в день вместо 1% сейчас подвергся критике. Теперь обсуждается снижение ставок до 0,5%, говорят источники РБК. Это фатально для бизнеса МФО, утверждают участники рынка.

Предельная ставка по потребительским кредитам и займам в России может быть снижена радикальнее, чем предполагалось изначально: в Госдуме обсуждается сокращение порогового значения с текущего 1% до 0,5% в день вместо предложенных ранее 0,8%.

Поправки, нацеленные на ужесточение условий выдач ссуд, были внесены в Госдуму в ноябре прошлого года. Речь идет об изменениях в закон «О потребительском кредите (займе)» (353-ФЗ), которые напрямую затронут бизнес микрофинансовых организаций (МФО), выдающих самые дорогие займы «до зарплаты».

«Да, действительно, есть предложения [снизить] до 0,5%», – сказал один из собеседников РБК. По словам другого, с такой инициативой выступили лоббисты интересов банков, но кто именно это сделал, источник не уточнил.

Как следует из законопроекта, предельная ставка по потребительским ссудам должна быть снижена с 1 до 0,8% в день, что в пересчете на год означает сокращение стоимости займов с 365 до 292% годовых. Кроме того, предлагается сильнее ограничить максимально возможную сумму задолженности при начислении всех процентов, штрафов или платежей за дополнительные услуги. Сейчас сумма всех переплат не может превышать полуторакратный размер изначально выданной ссуды, а новый целевой ориентир – 1,3.

Законопроект о предельных ставках подвергся критике депутатов, упомянул на конференции «Финансовый рынок-2022» на этой неделе глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Я скажу, что по нему пока больше критических высказываний в Госдуме. Там считают, что 292% [годовых] – это очень много, и депутаты нас критикуют, что мы слишком мягко снижаем те ограничения, которые сегодня есть для деятельности этого бизнеса», – сказал он.

В разговоре с РБК Аксаков не уточнил, какая новая предельная ставка предлагается. «Предложений много: есть вообще оставить как есть, что не надо вторгаться в рыночные процессы, есть другие – что надо еще закрутить», – отметил депутат.