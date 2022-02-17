Газпромбанк возвращает клиентам 2% от суммы уплаченных процентов при оформлении автокредита

Газпромбанк расширил акцию «Возврат процентов» на кредиты на покупку автомобиля. Клиенты, оформившие автокредит в Банке до 31.03.2022, смогут вернуть 2% от суммы уплаченных процентов за фактический срок пользования кредитом. Денежное вознаграждение будет перечислено в течение 30 рабочих дней после полного погашения задолженности по кредитному договору на текущий банковский счет клиента в Газпромбанке. Для получения средств нужно выполнить ряд условий. Так, с момента заключения кредитного договора до полного погашения кредита должно пройти не менее 6 месяцев. Клиент не имеет право нарушать обязательства по погашению задолженности по договору, а автомобиль должен быть передан в залог Банку.

Кредит на покупку автомобиля в Газпромбанке можно оформить на любые цели. Ставки начинаются от 3,9% годовых и зависят от суммы кредита (от 300 тыс. до 5 млн рублей), срока, факта передачи автомобиля в залог и оформления личного страхования заемщика.

Получить кредит можно в любом отделении Банка или не выходя из дома: после одобрения заявки деньги зачислятся на Умную карту с кешбэком, которую в удобное для клиента время привозит представитель Банка вместе с договором. Кредит на сумму до 2 млн рублей включительно можно оформить на сайте Банка всего по одному документу — паспорту гражданина РФ. При этом процентная ставка и одобрение кредита не зависят от наличия КАСКО и размера первоначального взноса — он может быть нулевым.

Ранее Газпромбанк запустил подобную акцию «Возврат процентов» по кредиту наличными и рефинансированию потребительских кредитов, которая продлится до 14.03.2022.

Подробнее с условиями получения кредита на покупку авто в Газпромбанке и акцией «Возврат процентов», а также с информацией об организаторе ее проведения можно ознакомиться здесь.