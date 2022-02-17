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Тепловоз столкнулся с грузовиком в Иркутске

Инцидент произошел на железнодорожном переезде на улице Ракитная, рассказали SIA.RU в транспортной прокуратур Приангарья.

«МАЗ» и тепловоз столкнулись на производственной базе ООО «Савиновские Магнезиты». В результате аварии, пассажиры грузовика получили травмы.

«Иркутской транспортной прокуратурой начата проверка обстоятельств произошедшего, истребованы материалы расследования транспортного происшествия у владельца железнодорожного переезда, а также сведения из контролирующих органов», – говорится в сообщении ведомства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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