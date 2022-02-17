Примсоцбанк в Иркутске выдал свою «юбилейную» 9 000-ную банковскую гарантию

Организации и предприниматели Иркутской области высоко оценили скорость, качество и условия предоставления банковских гарантий в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». В январе 2022 года местное отделение банка выдало здесь «юбилейную» 9 000-ную гарантию на исполнение контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию медицинской техники.



Напомним, что Банковские гарантии Примсоцбанк выдает без посещения офиса Банка за 24 часа учитывая потребности каждого клиента: выгодные условия или бесплатное внесение правок в текст гарантии. Процессы рассмотрения и предоставления осуществляются с использованием электронного документооборота (все документы подписываются квалифицированной электронной подписью).



ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N2733) основан 4 марта 1994 года – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. В рейтинге крупнейших банков России и 1 место в регионе по данным портала Banki.ru, Примсоцбанк занимает 70 место по ключевым показателям деятельности. Региональная сеть Примсоцбанка насчитывает 63 точки присутствия в 39 населенных пунктах России, в том числе в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской областях, Еврейской автономной области, Москве и Санкт-Петербурге.