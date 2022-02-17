Райффайзен Банк расширяет пул ипотечных партнеров среди застройщиков

Райффайзен Банк начинает сотрудничать с компанией СМУ-6 Инвестиции в рамках программы «льготная ипотека от застройщиков». Теперь клиенты смогут приобрести жилье в объектах девелопера по выгодной ставке 7,99%. Предложение распространяется на студии и однокомнатные квартиры.

«Мы рады, что выбор у наших клиентов становится все больше, и они легко смогут найти квартиру, о которой давно мечтали, — говорит Андрей Спиваков, управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзен Банка. — Оставить заявку на ипотеку можно онлайн. С предварительным решением мы вернёмся в течение нескольких минут, и актуальным оно будет еще три месяца. Этого времени обычно хватает, чтобы найти квартиру мечты».

Необходимый первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Максимальный срок займа — 25 лет. Максимальная сумма кредита — 26 млн рублей. Предложение распространяется на Москву и Московскую область и несовместимо с другими льготными ипотечными программами.

«После фактического завершения льготной ипотеки в июле 2021 года одним из наиболее востребованных продуктов стали совместные программы застройщиков и банков, предусматривающие субсидирование жилищных займов со ставкой ниже среднерыночной, — говорит Алексей Перлин, генеральный директор девелоперской компании „ СМУ-6 Инвестиции“. — Более того, в условиях дорожающей ипотеки спрос на такие варианты продолжит расти, так как они позволяют сэкономить несколько миллионов рублей. К тому же расширение пула банков-партнеров обеспечит вариативность предлагаемых условий покупки и привлечь новых покупателей, которые лояльны конкретной кредитной организации».

Больше об условиях специального предложения можно узнать на raif.ru.