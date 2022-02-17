Треть россиян отказались от путешествий из-за ПЦР-тестов или QR-кодов

Почти треть россиян отказываются от поездок, чтобы не соблюдать ограничения, связанные с распространением коронавируса, показал опрос Райффайзен Банка. Требования об отрицательных ПЦР-тестах или QR-кодах становятся поводом выбрать другой вид транспорта или объем размещения на отдыхе. Однако большинство соблюдает новые нормы — ради безопасности или комфортного отдыха без лишних тревог.

Так, 25% участников опроса теперь предпочитают путешествовать на личном автомобиле вместо самолета или поезда. Этот вид транспорта позволяет избежать лишних контактов с людьми в период пандемии, а также исключает необходимость сдавать ПЦР-тест или предъявлять QR-код .

Только 45% респондентов путешествуют, как и до пандемии, несмотря на QR-коды и требования об отрицательных тестах. Они просто соблюдают требования, чтобы совершать поездки. При этом 29% заявили, что отказались от поездок из-за новых санитарных правил.

Однако с отелями ситуация обстоит иначе — большинство соблюдает правила, чтобы пользоваться их услугами в путешествиях. При этом 35% россиян просто соблюдают санитарные правила, еще 21% заявили, что их это раздражает, но ради безопасности они готовые выполнять требования. 21% отказались от поездок в отели и на курорты, чтобы не выполнять новые требования, а 23% выбирают частные объекты размещения.