Треть россиян отказались от путешествий из-за ПЦР-тестов или QR-кодов

Почти треть россиян отказываются от поездок, чтобы не соблюдать ограничения, связанные с распространением коронавируса, показал опрос Райффайзен Банка. Требования об отрицательных
Так, 25% участников опроса теперь предпочитают путешествовать на личном автомобиле вместо самолета или поезда. Этот вид транспорта позволяет избежать лишних контактов с людьми в период пандемии, а также исключает необходимость сдавать
Только 45% респондентов путешествуют, как и до пандемии, несмотря на
Однако с отелями ситуация обстоит иначе — большинство соблюдает правила, чтобы пользоваться их услугами в путешествиях. При этом 35% россиян просто соблюдают санитарные правила, еще 21% заявили, что их это раздражает, но ради безопасности они готовые выполнять требования. 21% отказались от поездок в отели и на курорты, чтобы не выполнять новые требования, а 23% выбирают частные объекты размещения.
Опрос проводился в начале февраля 2022 года, в нем приняли участие более 1,5 тыс. жителей