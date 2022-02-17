Райффайзен Банк заработал рекордную прибыль в размере 41 млрд руб. за 2021 год по МСФО

Райффайзен Банк объявляет финансовые результаты за 12 месяцев 2021 года. Все показатели приводятся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и могут отличаться от данных по России в финансовом отчете Райффайзен Банк Интернациональ АГ (РБИ) в связи с разницей, возникающей при консолидации и пересчете показателей в евро.
- Чистая прибыль за 12 месяцев 2021 года выросла на 7,6%
г/г. и достигла 41 млрд руб, что является рекордным показателем для банка
- Рентабельность капитала (ROE) составила 23,4% за 12 месяцев 2021 года и 23,6% за четвертый квартал
- Чистый комиссионный доход за 12 месяцев 2021 года вырос на 19,8% г/г
- Общий объем валового кредитного портфеля вырос на 16,4%
г/гпреимущественно за счет роста портфеля кредитов, выданным среднему бизнесу (+30,1% г/г) и крупному бизнесу (+17,3% г/г).
- Объем средств клиентов вырос на 12,1%
г/ги составил 1 266 млрд руб
ОБЗОР ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:
Отчёт о прибылях и убытках
Чистая прибыль банка за 12 месяцев 2021 года составила 41,0 млрд руб. (рост на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года). В четвертом квартале банк заработал 10,4 млрд руб. (+3,4%
Чистый процентный доход вырос на 3,5%
Чистая процентная маржа составила 4,6% за 12 месяцев 2021 года по сравнению с 4,9% за аналогичный период 2020 года. С учетом корректировки на реклассификацию отчислений в ФОСВ из операционных расходов в процентные расходы, чистая процентная маржа составила 4,4% за 12 месяцев 2021 года по сравнению с 4,7% за 12 месяцев 2020 года. В 4кв. 2021 чистая процентная маржа составила 5,0% (4,7% с поправкой на реклассификацию отчислений в ФОСВ), по сравнению с 5,0% во 3кв. 2021 (4,8% с поправкой на реклассификацию отчислений в ФОСВ).
Чистый комиссионный доход вырос на 19,8%
Торговый результат1 составил 6,2 млрд за 12 месяцев 2021 года и 1,9 млрд за четвертый квартал.
Расходы на создание резервов составили 5,4 млрд рублей и 1,7 млрд рублей за 12 месяцев 2021 г. и четвертый квартал соответственно. Стоимость риска (CoR) по итогам этих периодов составила 0,6% и 0,7%.
Операционные расходы выросли на 7,7%
Отчет о финансовом положении
Совокупные активы выросли на 10,3%
Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 16,4%
Доля обесцененных кредитов составила 2,4% по состоянию на конец 2021 года, снизившись на 92 б.п.
Средства клиентов выросли на 12,1%
Соотношение кредитов и депозитов на конец 2021 года составило 76,5% по сравнению с 73,3% на конец 2020 г. и 78,2% на конец 3кв. 2021 г.
Собственный капитал составил 176 млрд рублей по состоянию на конец 2021 года, снизившись на 0,8% кв/кв, но показав рост в годовом сопоставлении на 0,4%.
Нормативы достаточности капитала Н1.1 и Н1.2 по состоянию на 1 января 2022 года составили 10,3% и 10,9% соответственно (при нормативных минимумах 8,0% и 9,5%2). Коэффициент Н1.0 на ту же дату составлял 13,6% (при нормативном минимуме 11,5%2).
Устойчивое развитие. Реализуя «Принципы ответственного банкинга» ООН, в 2021 году Райффайзен Банк начал финансировать корпоративных клиентов в формате ESG (Environmental, Social, Governance). Банк стал участником и организатором синдицированных кредитов, процентная ставка по которым привязана к изменению ESG рейтингов компаний.
В мае 2021 Райффайзен Банк выступил одним из организаторов дебютного выпуска зеленых облигаций, а выдал «климатический кредит»: клиент банка пополнил оборотный капитал и поставил перед собой задачу существенно снизить удельный вес выбросов парниковых газов в
В декабре Райффайзен Банк выступил организатором размещения первых в России «переходных» облигаций. Также в 2021 году банком был запущен проект по внедрению правил ESG кредитования Raiffeisen Bank International AG и скрининг собственного кредитного портфеля для выявления и мониторинга кредитов с целевым использованием средств на зеленые и социальные проекты.
В декабре 2021 года Райффайзен Банк получил оценку от международного рейтингового агентства ISS ESG на уровне C- и сразу вошел в топ 20% мировых банков с высокой
1 В торговый результат включаются следующие статьи: доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами; доходы за вычетом расходов по прочим ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток; доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой; нереализованные доходы за вычетом расходов/(расходы за вычетом доходов) от операций с производными финансовыми инструментами; реализованные доходы за вычетом расходов от операций с производными финансовыми инструментами; расходы за вычетом доходов от переоценки иностранной валюты; амортизацию корректировки хеджирования и неэффективность хеджа, доходы за вычетом расходов от выбытия инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.
2 Минимальные требования к нормативам достаточности капитала для СЗКО