Райффайзен Банк заработал рекордную прибыль в размере 41 млрд руб. за 2021 год по МСФО

Райффайзен Банк объявляет финансовые результаты за 12 месяцев 2021 года. Все показатели приводятся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и могут отличаться от данных по России в финансовом отчете Райффайзен Банк Интернациональ АГ (РБИ) в связи с разницей, возникающей при консолидации и пересчете показателей в евро.

Чистая прибыль за 12 месяцев 2021 года выросла на 7,6% г/г . и достигла 41 млрд руб, что является рекордным показателем для банка

. и достигла 41 млрд руб, что является рекордным показателем для банка Рентабельность капитала (ROE) составила 23,4% за 12 месяцев 2021 года и 23,6% за четвертый квартал

Чистый комиссионный доход за 12 месяцев 2021 года вырос на 19,8% г/г

Общий объем валового кредитного портфеля вырос на 16,4% г/г преимущественно за счет роста портфеля кредитов, выданным среднему бизнесу (+30,1% г/г ) и крупному бизнесу (+17,3% г/г ).

преимущественно за счет роста портфеля кредитов, выданным среднему бизнесу (+30,1% ) и крупному бизнесу (+17,3% ). Объем средств клиентов вырос на 12,1% г/г и составил 1 266 млрд руб



ОБЗОР ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:

Отчёт о прибылях и убытках

Чистая прибыль банка за 12 месяцев 2021 года составила 41,0 млрд руб. (рост на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года). В четвертом квартале банк заработал 10,4 млрд руб. (+3,4% г/г ). Рентабельность капитала (ROE) после уплаты налогов составила 23,4% за 12 месяцев 2021 года и 23,6% за четвертый квартал.

Чистый процентный доход вырос на 3,5% г/г за 12 месяцев 2021 года и составил 61,0 млрд руб. В четвертом квартале чистый процентный доход составил 16,6 млрд руб., что на 9,1% превышает показатель четвертого квартала 2020 года и на 5,1% выше значения за предыдущий квартал.

Чистая процентная маржа составила 4,6% за 12 месяцев 2021 года по сравнению с 4,9% за аналогичный период 2020 года. С учетом корректировки на реклассификацию отчислений в ФОСВ из операционных расходов в процентные расходы, чистая процентная маржа составила 4,4% за 12 месяцев 2021 года по сравнению с 4,7% за 12 месяцев 2020 года. В 4кв. 2021 чистая процентная маржа составила 5,0% (4,7% с поправкой на реклассификацию отчислений в ФОСВ), по сравнению с 5,0% во 3кв. 2021 (4,8% с поправкой на реклассификацию отчислений в ФОСВ).

Чистый комиссионный доход вырос на 19,8% г/г за 12 месяцев 2021 года. В 4кв. 2021 г. чистый комиссионный доход вырос на 23,6% г/г и 26,2% кв/кв.

Торговый результат1 составил 6,2 млрд за 12 месяцев 2021 года и 1,9 млрд за четвертый квартал.

Расходы на создание резервов составили 5,4 млрд рублей и 1,7 млрд рублей за 12 месяцев 2021 г. и четвертый квартал соответственно. Стоимость риска (CoR) по итогам этих периодов составила 0,6% и 0,7%.

Операционные расходы выросли на 7,7% г/г за 12 месяцев 2021 года. Отношение операционных расходов к доходам (CIR), скорректированное на реклассификацию отчислений в ФОСВ из операционных расходов в процентные расходы, составило 39,5% по итогам 12 месяцев 2021 г. В 4кв. 2021 г. отношение операционных расходов к доходам составило 45,3% (с поправкой на отчисления в ФОСВ).

Отчет о финансовом положении

Совокупные активы выросли на 10,3% г/г и на 9,4% кв/кв по состоянию на конец 2021 года.

Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 16,4% г/г и 4,1% кв/кв и составил 990 млрд рублей. Положительная динамика в годовом сопоставлении связана с портфелем кредитов, выданных среднему бизнесу (+30,1% г/г ) и крупному бизнесу (+17,3% г/г ).

Доля обесцененных кредитов составила 2,4% по состоянию на конец 2021 года, снизившись на 92 б.п. г/г и 46 б.п. кв/кв.

Средства клиентов выросли на 12,1% г/г и на 6,8% кв/кв и составили 1 266 млрд руб. Объем средств на текущих счетах физических лиц увеличился на 12,1% г/г и на 8,7% кв/кв.

Соотношение кредитов и депозитов на конец 2021 года составило 76,5% по сравнению с 73,3% на конец 2020 г. и 78,2% на конец 3кв. 2021 г.

Собственный капитал составил 176 млрд рублей по состоянию на конец 2021 года, снизившись на 0,8% кв/кв, но показав рост в годовом сопоставлении на 0,4%.

Нормативы достаточности капитала Н1.1 и Н1.2 по состоянию на 1 января 2022 года составили 10,3% и 10,9% соответственно (при нормативных минимумах 8,0% и 9,5%2). Коэффициент Н1.0 на ту же дату составлял 13,6% (при нормативном минимуме 11,5%2).

Устойчивое развитие. Реализуя «Принципы ответственного банкинга» ООН , в 2021 году Райффайзен Банк начал финансировать корпоративных клиентов в формате ESG (Environmental, Social, Governance). Банк стал участником и организатором синдицированных кредитов, процентная ставка по которым привязана к изменению ESG рейтингов компаний.

В мае 2021 Райффайзен Банк выступил одним из организаторов дебютного выпуска зеленых облигаций, а выдал «климатический кредит»: клиент банка пополнил оборотный капитал и поставил перед собой задачу существенно снизить удельный вес выбросов парниковых газов в 2021—2023 гг.

В декабре Райффайзен Банк выступил организатором размещения первых в России «переходных» облигаций. Также в 2021 году банком был запущен проект по внедрению правил ESG кредитования Raiffeisen Bank International AG и скрининг собственного кредитного портфеля для выявления и мониторинга кредитов с целевым использованием средств на зеленые и социальные проекты.

В декабре 2021 года Райффайзен Банк получил оценку от международного рейтингового агентства ISS ESG на уровне C- и сразу вошел в топ 20% мировых банков с высокой ESG-зрелостью , будучи непубличной организацией. Рейтинговое агентство оценивало банк более чем по 100 индикаторам, характеризующим воздействие на окружающую среду, социальную ответственность, а также практики корпоративного управления.