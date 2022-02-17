Цены в 2022 году могут вырасти на молоко, хлеб, овощи и сахар

Минсельхоз выделил четыре товарные позиции, которые могут вырасти в цене в России в 2022 году. Это молоко и молочная продукция, хлеб, овощи и сахар, передает слова замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут ТАСС.

«Какие риски мы видим в текущем году по росту цен? Четыре товарных позиции можно выделить», – сказала Лут в ходе своего выступления. Молоко и молочная продукция, хлеб, сахар и овощи были определены Минсельхозом как товарные позиции, цены на которые могут вырасти.

Цены на хлеб в прошлом году росли несильно, потому что Минсельхоз предоставлял субсидию на 1 кг хлеба для того, чтобы продавать продукцию в рознице по фиксированной цене, отметила Лут. Что касается овощей, тенденция на рост цен продолжится до нового сезона, то есть до уборки урожая, поэтому цены на данную категорию товаров могут также вырасти.