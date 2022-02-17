Подарки на 23 февраля не нужны 15% мужчин

«У меня все есть», – мужчины все реже ждут подарки на 23 февраля, а женщины все реже их дарят. И уж если мужчины хотят подарка на День защитника Отечества, то чаще всего в денежном эквиваленте. В опросе (есть у SIA.RU) сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 мужчин старше 18 лет из всех округов страны.

15% представителей сильного пола не хотят получать никакие подарки в День защитника Отечества. Свою позицию они чаще всего аргументируют тем, что не считают 23 февраля своим праздником: «Я не служил»; «Это профессиональный праздник военных». Для 13% лучшим презентом являются деньги. О любви, заботе и особом внимании в праздничный день мечтают 8% респондентов. 7% хотели бы получить 23 февраля что-нибудь из одежды. 6% признаются, что им все равно, какой подарок им преподнесут в «мужской день». Техника или новый телефон порадовали бы 5% опрошенных. 4% мечтают об автомобиле или мотоцикле. По 3% при наличии выбора предпочли бы оружие (например, охотничий нож), отдых или путешествие и бесценный дар – здоровье. Книга или курс обучения актуальны для 2% мужчин, билеты в кино – для 1%. Другие пожелания озвучили 17%: на 23 февраля они хотели бы получить алкоголь, инструменты, аксессуары для автомобиля, рыболовный инвентарь, спортивную экипировку и проч.

Впрочем, желания мужчин нередко расходятся с реальностью. Почти каждый четвертый (23%) в День защитника Отечества, как правило, не получает никаких подарков. Предметы одежды обычно дарят каждому седьмому (15%), парфюмерию или косметику – каждому девятому (11%). Для 7% типичный подарок на 23 февраля – любовь, забота и внимание со стороны близких, а 5% признаются, что привыкли получать «всякую ерунду». Деньги и бритвенные принадлежности, как правило, получают по 4% мужчин, алкоголь и сувениры – по 2%. О других подарках рассказали 13%: в их числе сладости, техника, телефоны, автомобильные аксессуары, книги и проч.

По сравнению и с 2009 годом мужчины стали заметно чаще признаваться, что на 23 февраля им обычно ничего не дарят. Все реже представителям сильной половины человечества дарят парфюмерию и мужскую косметику: в 2009 году такого рода подарки обычно вручали почти каждому третьему (30%), а сегодня – только каждому девятому (11%).

Более чем вдвое увеличилось число мужчин, которые просят не дарить им никаких подарков на 23 февраля. Запрос на денежные презенты тоже растет: 13 лет назад такие пожелания высказывали только 8% опрошенных, сейчас – 13%.