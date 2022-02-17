Автобусы большей вместимости будут использовать на популярных пригородных маршрутах Шелехова

Они будут перевозить 25-30 человек.

– Сегодня мы видим, что интервал движения маршруток соблюден. Вероятно, не совсем правильно рассчитана пассажировместимость. Здесь ходят маленькие автобусы. Нужно сделать перерасчет и, хотя бы в часы пик, выпускать на линию автобусы большой вместимости. Также есть претензии к оборудованию остановочных пунктов в Шелехове, размещены устаревшие информационные таблички о движении транспорта, у перевозчиков отсутствуют терминалы для безналичного расчета. Мы предложим внести изменения в документацию для проведения конкурсных процедур, чтобы в дальнейшем урегулировать ситуацию с перевозчиком, – сказал заместитель председателя правительства Иркутской области Сергей Довгалюк.

Такая работа будет проведена на всех пригородных маршрутах, где есть аналогичные проблемы.

В Шелехове специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства провели мониторинг движения транспорта. Он показал, что в утренние часы пик – с 6:30 до 9:00 – пригородные автобусы ходят через пять-шесть минут. Раньше они отправлялись каждые три-четыре минуты. Изменения произошли из-за эпидемиологической ситуации. По сравнению с началом 2019 года количество пассажиров на этом маршруте снизилось на 30-40%.

Законодательство Российской Федерации позволяет перевозчикам самостоятельно изменять периодичность движения транспорта. Компания, которая перевозит пассажиров из Шелехова в Иркутск, уведомило региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства о таких изменениях.