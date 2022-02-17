Центр поддержки экспорта Иркутской области поднялся на 25-е место в рейтинге РЭЦ

По итогам 2021 года Центр поддержки экспорта Иркутской области занял 25 строчку в рейтинге, сформированном Российским экспортным центром, поднявшись по сравнению с 2020 годом сразу на 34 позиции.

Рейтинг формировался на основании достигнутых показателей эффективности деятельности ЦПЭ, а также коэффициентов, характеризующих страновую диверсификацию региона, уровень вовлечения субъектов малого и среднего предпринимательства в экспортную деятельность.

Как подчеркнул первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников, такой серьезный скачок в рейтинге, с 59 места на 25-е, удалось совершить благодаря достигнутому историческому максимуму объема экспорта предприятий малого и среднего бизнеса, получающих поддержку региональных институтов развития предпринимательства, который вырос с 20,2 млн долларов США в 2020 году до 42,2 млн долларов в 2021-м.

Таких результатов удалось достичь благодаря диалогу власти и бизнеса, совместной работе министерства экономического развития и промышленности Иркутской области, институтов развития бизнеса региона и предпринимательского сообщества. В частности, была разработана система мер поддержки экспортеров, проведена информационная кампания по их популяризации, организована индивидуальная работа с компаниями на предмет расширения видов их внешнеэкономической деятельности, а также обширная образовательная программа.

Всего в 2021 году поддержку ЦПЭ и Российского экспортного центра получили 464 малых и средних предприятия региона. Контракты при содействии Центра поддержки экспорта Иркутской области заключили 73 экспортера.

Самая большая доля от общего количества контрактов (27%) приходится на поставки пиломатериалов в Китай, Болгарию, Германию, Данию, Италию, Чехию. На второе место вышли сделки по поставкам промышленного оборудования в Беларусь, Азербайджан, Киргизию, Украину, Узбекистан, Монголию – 13%. На третье – экспорт продуктов питания в Монголию и Китай (13% от общего числа контрактов).

Далее идут поставки стройматериалов в Монголию и Казахстан, топливных древесных гранул в Данию, Германию, упаковочных материалов в Монголию, косметической продукции в Латвию и США. Кроме того, в перечень вошел экспорт туристических услуг в Швейцарию и Германию, доля которого от общего количества контрактов в 2021 году составила 4%.

– Содействие Центра поддержки экспорта региона помогло малым и средним предприятиям не только нарастить объем экспорта, но и диверсифицировать направления внешнеэкономической деятельности. Таким образом, в рейтинге РЭЦ мы совершили настоящий рывок и намерены продолжить движение в направлении развития экспорта продукции и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства региона, – сказал Руслан Ситников.

Напомним, что в Иркутской области разработана региональная программа по развитию экспорта до 2030 года. Губернатором Приангарья Игорем Кобзевым поставлена задача наращивать долю экспортеров из числа субъектов малого и среднего бизнеса в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

ЦПЭ входит в структуру Фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес». Он был создан с целью оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности малых и средних предприятий.