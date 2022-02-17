Средний срок ипотеки в России достиг 20 лет

Средний срок, на который россияне берут ипотечные кредиты, в январе 2022 года впервые в истории достиг отметки в 20 лет, следует из данных сервиса по умному подбору финансовых услуг «Кредистория» (АО «ОКБ»), располагающего информацией о примерно 97% банковских заемщиков.

Еще по итогам декабря 2021 года средний срок ипотечных кредитов составлял 238 месяцев, а уже по итогам января он вырос до 242 месяцев (20 лет и 2 месяца). Год назад в январе 2021 года россияне в среднем брали ипотечные кредиты на 208 месяцев (17 лет и 4 месяца).

Одновременно с этим вырос и средний размер кредита на покупку недвижимости. В январе прошлого года он составлял 2,73 млн рублей, а к декабрю достиг отметки 3,27 млн рублей. В январе он вырос еще на 140 тыс рублей и составил уже 3,41 млн рублей.

«Еще в 2019 году ипотечные кредиты брали в среднем на 15 лет. С прошлого года из-за небывалого роста цен на недвижимость значительно вырос средний размер кредита. С недавних пор начали также расти процентные ставки. Зарплаты при этом даже в номинальном выражении выросли незначительно, поэтому для сохранения размера ежемесячного платежа на приемлемом уровне заемщикам пришлось увеличить срок кредитования до 20 лет», – Александрович Артур, генеральный директор АО «ОКБ» («Кредистории».