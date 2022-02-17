Банк «Открытие» в 1,5 раза нарастил объемы кредитных выдач в Иркутской области

На конец 2021 года банк выдал жителям и бизнесу Иркутской области 10,9 млрд рублей заемных средств. Кредитный портфель банка за год вырос почти на четверть – до 14,4 млрд рублей. Об этом в рамках пресс-конференции в Иркутске сообщил управляющий банком «Открытие» в Иркутской области Владимир Чернышев.

Объем розничных выдач банка по сравнению с 2020 годом вырос на 40% и составил 3,2 млрд рублей. В том числе, на приобретение жилья было выдано 1,4 млрд рублей, что на 30% превышает объемы ипотечных выдач годом ранее. Потребительских кредитов - в полтора раза больше, чем в аналогичном периоде 2020 года – 1,7 млрд рублей. На треть больше, чем годом ранее, было выдано и кредитных карт, а зарплатных карт – на 13%.

При этом розничный кредитный портфель банка за год вырос почти на четверть и составил на 31 декабря 2021 года 4,8 млрд рублей. В том числе, ипотечный портфель вырос на 14% - до 2,3 млрд рублей, потребительских кредитов – на 36%, до 2,4 млрд рублей.

Малому и среднему бизнесу Иркутской области банк выдал на 6% больше кредитных средств, чем годом ранее – 3,9 млрд рублей, однако портфель кредитов МСБ за год увеличился на 21% - до 5,8 млрд рублей. Крупному бизнесу было выдано 3,7 млрд рублей – на 4% больше, чем в 2020 году. Кредитный портфель при этом за год вырос на 27% - до 3,8 млрд рублей.

Одновременно наблюдался рост привлеченных средств на вклады и счета банка. По итогам года портфель привлеченных средств составил 18,6 млрд рублей (на 7% больше, чем в начале года, без учёта прироста в инвестиционные продукты). На четверть вырос портфель средств от крупного бизнеса, на 18% - от малого и среднего бизнеса региона, портфель средств на накопительных счетах граждан увеличился за год на 16%, до 1,9 млрд рублей. На счетах физических лиц на конец 2021 года было 6,2 млрд рублей (розничные клиенты и клиенты Private Banking, без учета средств в инвестиционных продуктах).

«В 2021 году мы наблюдали неоднократное повышение ключевой ставки Банком России, а вслед за этим и рост ставок до сберегательным и накопительным продуктам банка. Это повышает их привлекательность как для физических лиц, так и для бизнеса. И сегодня мы видим усиливающуюся тенденцию роста интереса к банковским депозитам «Открытия». Думаю, это найдет свое продолжение и в нынешнем году, так как лимит роста ключевой ставки еще до конца не исчерпан», - отмечает Владимир Чернышев.