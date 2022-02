Новости Большинство россиян недовольны зарплатой и хотят уйти в IT Аналитики крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и онлайн-университета Skypro провели исследование (есть у SIA.RU) и выяснили, что более половины россиян не устраивает их работа. Лишь 9% опрошенных полностью довольны своей деятельностью. Каждый второй (53%) работник недоволен маленькой зарплатой, каждый четвертый (20%) жалуется на руководство. Результаты опроса показали, что 75% опрошенных думают о переходе в IT –отрасль уже в течение более месяца, а 24% мечтают об этом весь последний год. В сфере информационных технологий россиян привлекают высокая заработная плата (31%) и карьерные перспективы (30%). «Более половины россиян считают себя способными перейти в технологическую отрасль, что может быть связано с разнообразием цифровых профессий от тестировщика до продакт-менеджера. Почти каждый второй (45%) считает, что обладает необходимым складом ума, а 29% опрошенных хоть и считают себя гуманитариями, но готовы совершить карьерный поворот в сферу IT. Интересно, что более 30% опрошенных готовы к смене профессии после получения гарантий компании о том, что их будут обучать и развивать, а 28% мотивированы рассказами и рекомендациями своих друзей» – рассказала Олеся Плотникова, руководитель отдела подбора и адаптации hh.ru. Почти каждый четвертый россиянин (24%) отмечает, что на первой работе в ИТ хотел бы получить от 50 до 70 тысяч рублей. Примечательно, что более трети рассчитывают на зарплату от 100 тысяч рублей и выше. Каждый третий россиянин рассчитывает устроиться на работу в IT после 2-3 собеседований, а более 35% оценивают свои шансы получить работу мечты после 4-10 собеседований. «Стать IT-специалистом быстро и без должного вовлечения тяжело. Опрос показал, что более 40% россиян считают, что обучение до перехода на младшую позицию (джуниор-специалист) занимает до полугода. Лишь 24% отмечают, что для этого необходим год. На начальном этапе у IT-специалистов наиболее высокая конкуренция за счет того, что компании хотят видеть среди своих сотрудников наиболее способных к обучению и созданию ценности для компании специалистов. Каждый пятый опрошенный отмечает, что IT-специалист получает от 6 до 10 приглашений на собеседование ежемесячно, но в действительно это происходит с сотрудниками начиная с уровня миддл и выше», – отмечает Михаил Свердлов, директор по развитию онлайн-университета Skypro. Интересно, что почти половина россиян (45%) считают важным аналитическое мышление для IT -специалиста, каждый третий (33%) отмечает любовь к цифрам, в равных долях (28%) россияне говорят о важности стрессоустойчивости, коммуникабельности и усидчивости. info4

