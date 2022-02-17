Сотрудники ИркАЗа сняли ролик с пропагандой ЗОЖ

Заводчане показали преимущества ведения здорового образа жизни, в том числе актуальность отказа от алкоголя и наркотиков.

На Иркутском алюминиевом заводе постоянно проводятся профилактические акции, направленные на укрепление своего здоровья. Такие мероприятия мотивируют заводчан и жителей Шелехова вести здоровый образ жизни и негативно относиться к потреблению алкоголя и наркотиков.

Активные ирказовцы выступают против курения и применения психоактивных веществ. И показывают каким образом можно укреплять свое здоровье – при помощи физической активности и позитивного настроя.

Владимир Зинкович, прокальщик (бригадир) Дирекции по производству анодной массы ИркАЗа:

– Видеоролик был снят для публичного показа, о том, что есть один из многих способов развлечений кроме как алкоголя и наркотиков. Чем бы вы не увлекались, главное – берегите себя и помните, что здоровый образ жизни – это круто!

Последовательная и комплексная программа поддержки спорта и здорового образа жизни – один из ключевых приоритетов Компании, заложенных основателем РУСАЛа Олегом Дерипаской.