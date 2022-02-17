В Иркутской области строится 2,2% всех домов в России

Всего в регионе возводят 218 домов общей площадью 790 463 м².

В рейтинге ЕРЗ Приангарье занимает 29 место в РФ. Больше всего жилья строится в Москве (17%), мегаполис занимает первую строчку списка.

Среди застройщиков больше всего жилья вводит ПИК – 5 564 391 м². Далее идут Группа ЛСР (2 768 162 м²), ГК Самолет (2 520 570 м²), Холдинг Setl Group (1 764 881 м²), ГК ФСК (1 350 226 м²). Застройщиков из Иркутской области в списке топ-100 нет.

Преимущественно компании работают в Санкт-Петербурге и Москве.

Ранее Минстрой Иркутской области рассказал о том, почему федеральные застройщики не идут в регион. Одна из причин такой незаинтересованности – отсутствие площадок с готовой инженерной инфраструктурой.