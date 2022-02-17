Владимир Чернышев: Сейчас финансовый рынок прислушивается к каждому шороху

Сегодняшнюю ситуацию на финансовых рынках управляющий банком «Открытие» в Иркутской области Владимир Чернышев назвал волатильной, и зависящей от геополитической ситуации.

– Сейчас рынок очень сильно прислушивается к каждому шороху, и любая геополитическая новость влияет на экономику и финансы. К примеру, после вчерашних новостей о том, что наши войска отходят от границ с Украиной после окончания учений, мы сразу заметили укрепления рубля, – заявил Владимир Чернышев на пресс-конференции.

Говоря о макроэкономических итогах 2021 года, он заявил, что Россия вернулась к докризисному уровню экономической активности.

Драйверами ускорения экономики в минувшем году стали добыча нефти, платные услуги населению и промышленное производство. Как отметил Владимир Чернышев, макроэкономические показатели в этих сферах в минувшем году имели постоянный положительный тренд.

– По индексу инвестиций наибольший приток средств был в крупные и средние предприятия, хотя если сравнивать по полному кругу предприятий, то в 2021 году был достигнут только лишь индекс инвестиций 2014 года, – отметил управляющий региональным банком «Открытие».

Анализируя другие макроэкономические показатели в России, Владимир Чернышев сделал акцент на уровне инфляции, который на конец 2021 года составил 8,4%, и ключевой ставке, которая была ниже этого уровня и достигла его только к концу года 8,5%).

Реальный рост ВВП в третьем квартале 2021-го составил 4,3%. Пока нет данных за 4 квартал, но, по мнению Владимира Чернышева, рост ВВП также будет ниже уровня инфляции.

Он также отметил, что по итогу 2021 года в минусе оказались реальные доходы населения, и в первом квартале 2022-го они тоже продолжают падать.