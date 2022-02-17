10 тысяч домов газифицируют в Братске до 2025 года

Братск – единственный город Иркутской области, где реализуется программа газификации, сообщили SIA.RU в правительстве региона.

Уровень газификации населения Иркутской области составляет 1,02%, из которых природным газом – 0,35%, сжиженным углеводородным – 0,67%. Догазификация 10 784 домовладений позволит увеличить этот процент на 2,15% – то есть до 3,17%.

До настоящего времени подвод сетей газоснабжения до границ земельного участка осуществлялся в рамках областной программы Газификации. В Братске газифицировано природным сетевым газом 570 домовладений, в поселке Зяба – 49. В рамках областной программы за 2021 год выполнено подключение 30 домовладений к газораспределительным сетям, на эти цели потрачено 2 млн рублей.

Затраты областного бюджета на газификацию в Братске за период 2008-2021 годы составили 716 млн рублей, на период до 2024 года предусмотрено еще 422 млн рублей, включая мероприятия по строительству газопроводов, переводу домовладений на газ, развитию рынка газомоторного топлива. Также региональной программой Газификации предусмотрены меры поддержки отдельным категориям граждан в виде компенсации расходов по подключению домовладений к сетям газоснабжения в размере 50%, но не более 80 тысяч рублей, льготным категориям – до 110 тысяч рублей.