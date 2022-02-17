ИНК обсудила программу сотрудничества с представителями Ассоциации коренных малочисленных народов

«Иркутская нефтяная компания» обсудило программу сотрудничества с представителями Ассоциации коренных малочисленных народов Севера (КМНС) Сибири и Дальнего Востока, рассказали SIA.RU в компании.

Вопросы взаимодействия обсудили на совещании под руководством управляющего директора по правовой работе и региональной политике, Члена правления ИНК Евгения Милова.

В январе Иркутская нефтяная компания утвердила программу по сохранению традиционного уклада КМНС на территориях своего присутствия на 2022 – 2026 годы. Программой предусмотрено финансирование мероприятий по развитию оленеводства, традиционных промыслов, сохранению исконной среды обитания, а также культуры малых этносов.

На совещании, вице-президент Ассоциации КМНСС и ДВ по СФО, председатель Союза эвенков России Артур Гаюльский рассказал об организации в Иркутской области Большого суглана эвенков России (Тунгусского конгресса). Мероприятие состоится в рамках проведении года культурного наследия народов России.

Конгресс пройдет 29-31 июля на Байкале. В программе предусмотрена деловая часть – конференции и круглые столы по вопросам поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, а также ряд культурных мероприятий. К участию будут приглашены девять регионов РФ, а также Монголия и Китай. Особое внимание в рамках конгресса уделят вопросам сохранения и развития языков коренных малочисленных народов.

– Иркутская нефтяная компания одна из первых в Сибири начала сотрудничать с коренными малочисленными народами и придерживаться принципов устойчивого развития. Мы высоко ценим такое добрососедское отношение и приглашаем ИНК стать одним из партнеров конгресса тунгусских народов на Малом море Байкала, – отметил Артур Гаюльский.

Также на совещании стороны обсудили ближайшие мероприятия, которые пройдут при поддержке ИНК и перспективы вхождения Катангского района в Арктическую зону и особые условия хозяйствования на этой территории.

– Выстраивание эффективного взаимодействия с представителями коренных малочисленных народов реализуется в ИНК с 2018 года. Компания оказывает помощь напрямую общинам и всегда оперативно откликается на их обращения, – сказал Евгений Милов, – подобная поддержка будет продолжаться и дальше.